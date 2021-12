Carlos Eládio relembra período com Raul Seixas

Carlos Eládio talvez tenha sido o melhor parceiro musical de Raul Seixas antes de Paulo Coelho.

O ex-guitarrista de Raulzito e Os Panteras conheceu o roqueiro ainda nos tempos de colégio no Marista, através de Mariano Lanat (ex-baixista do grupo), na época em que "Salvador acabava no Largo de Amaralina".



A convivência em festas e shows no início dos anos 60 aproximou os dois e, mais tarde, eles ainda trabalharam juntos no quarto álbum solo de Raul, Novo Aeon, de 1975.



"Raulzito era a pessoa mais distraída e mais divertida que você possa imaginar, além de ser uma figura muito inteligente", relembra o amigo.

De Raul, Eládio herdou o gosto pelo rock clássico e o country, a vivência intelectual e muitas histórias para contar.



"A gente era o único grupo que cantava em inglês na Bahia. Raul já era professor de inglês, a gente não sabia nada da língua, mas ele ensinava a pronúncia e traduzia pra explicar o que estava cantando, pra não fazer cara de sofredor quando a música era alegre e vice-versa", conta.

Esgotadas todas as possibilidades em Salvador como músicos, eles tiveram que se mudar para o Rio de Janeiro para conseguirem lançar o primeiro e único disco de Raulzito e Os Panteras, homônimo, em 1967.

"Quatro tabaréus no Rio, sem entender nada que estava acontecendo. Cada esquina tinha um show fantástico, a gente ia a um show e estava tocando Os Mutantes, foi uma pancada na cabeça da gente. Já tinham chegado os Beatles, o mundo estava numa revolução, e nós sem entendermos direito o que estava acontecendo".

Ao contrário do que se diz, não foi Jerry Adriani quem abriu as portas para Os Panteras no início. O responsável foi o humorista Chico Anysio, inserindo a banda em programas de televisão e contribuindo financeiramente.



Depois, eles perambularam pelos corredores da gravadora CBS Records até serem reconhecidos por Roberto Carlos, que os ajudou a fazer o teste, embora tenham sido dispensados e encaminhadospara a Odeon.

O disco foi um fiasco na época. Eládio atribui o motivo à inexperiência da banda e às exigências comerciais do mercado, que era contra o movimento iê-iê-iê (substituição do violão pela guitarra elétrica nas canções).

"Isso (retaliação da gravadora à sonoridade original da banda) só acabou quando Caetano colocou a guitarra na MPB. A partir dali é que começaram a aceitar outro tipo de música. E aí, quando a gente foi gravar, a gente queria algo que fosse muito próximo do que fosse Raul Seixas, porque ele já era metade do que ele foi no futuro naquela época", avalia.

Eládio lembra das discussões que Raul travava com os empresários na hora de defender suas composições, com argumentos que desarmavam, mas que nem sempre levavam ao resultado que ele queria. Foi assim com Você Ainda Pode Sonhar, uma versão de Lucy In The Sky With Diamonds, do Beatles.

"A versão de Lucy In The Sky começava assim: pense em um dia com gosto de jaca. O diretor Milton Miranda disse que era impossível. Aí Raul falava: 'então você me explica o que é estou com gosto de cabo de guarda chuva na boca'", relemba rindo.

"Raul quando faz uma música como Sessão das Dez, ele faz o brega na brincadeira. Tu és o MDC da Minha Vida era considerada uma música belíssima para o momento, mas ele faz na linha dele. Em 1967, ele mandou para gravar, e o pessoal disse que não. Ele era mestre em fazer essas brincadeiras, mas ele não achava que isso pudesse funcionar. E só funcionou depois que ele virou Raul Seixas".

Reencontro

Depois que o grupo se desfez e Raul seguiu carreira solo, Carlos Eládio ainda tocou na banda de apoio de Jerry Adriani e depois seguiu carreira como publicitário.



Durante um tempo os dois perderam contato e, quando o então famoso Raul Seixas volta a Salvador para participar do programa de rádio de Waldir Serrão, o Big Ben, ele faz uma convocação ao amigo pelo rádio.



"Alguém que me conhecia ligou pra Waldir e disse onde eu morava. Às 2h45 da manhã, eles bateram na minha porta, Raul, Waldir e Glória, segunda esposa dele. Passamos alguns dias conversando e ele me convidou para voltar. Era o período que ele estava tentando reformular a vida dele, que é exatamente o disco Novo Aeon, do sucesso Tente Outra Vez".



Eládio participou da gravação, atuou junto com ele e Paulo Coelho e fez shows pelo Brasil, até que se desencontraram novamente.

"Alguns anos depois, Raul me liga onze e meia da noite dizendo que queria conversar, pra eu ir lá no Rio. Eu falei que estava trabalhando de novo, que precisava dormir cedo e pedi para me ligar na manhã do dia seguinte. No horário combinado ele me liga, pergunto como é que ele conseguiu levantar, e ele responde: 'eu não saí do bar, tô aqui com Sílvio Passos (presidente do fã clube de Raul) até agora, fazendo horário pra ligar pra você", ri.



Por essas e outras pérolas, hoje, quando Eládio se reúne nos ensaios com outros músicos ou faz shows em tributo a Raul, ele reserva um espaço para contar essas histórias curiosas.



No próximo dia 28 de junho Raul completaria 70 anos, e Eládio faz o show 10 Mil Anos Atrás - 70 Anos de Raul Seixas no Domingo no TCA, com a participação da cantora Tati, a única confirmada até agora.

