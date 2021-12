Carlo Santana vai lançar álbum com estrelas latinas

O guitarrista Carlos Santana anunciou nesta quarta-feira, 20, em Las Vegas o lançamento de seu próximo trabalho no início de 2014, um álbum de colaborações chamado Corazón com grandes estrelas da música latina.

Santana indicou que realiza esta aproximação da música em espanhol pela primeira vez em sua carreira por conselho de Deus.

"Eu sigo a Deus e Ele me diz quando e onde (fazer as coisas). Obedeço", afirmou o cantor.

"O propósito desta música é mudar a energia no mundo porque se investe muito no medo", acrescentou Santana, de 66 anos, em entrevista coletiva dentro do House of Blues, no hotel Mandalay Bay de Las Vegas.

Corazón estará à venda no início de 2014, e o primeiro single em 25 de novembro.

Entre as participações no disco está Samuel Rosa, do Skank, a cubana Gloria Stefan, do jamaicano Ziggy Marley e a espanhola Niña Pastori.

O ganhador de dez prêmios Grammy, três Grammy Latino e membro do salão da fama do Rock and Roll, sustentou que "a essência" para fazer músicas "memoráveis" é falar de mulheres "que estão fora do tempo", como ocorreu com canções como Maria Maria ou Black Magic Woman.

Santana indicou que o desafio que se propôs ao criar este trabalho é conseguir que as pessoas se arrepiem ao escutá-lo.

adblock ativo