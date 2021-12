Carlinhos Maia volta ao Instagram com homenagem a Gabriel Diniz

O influenciador digital Carlinhos Maia reativou sua conta no Instagram e publicou uma foto em homenagem ao cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente de avião nesta segunda-feira, 27. Maia havia desativado o perfil na última quinta-feira, 23, após um desentendimento com o youtuber Whindersson Nunes.

"Meu príncipe, você esteve comigo bem antes dessa fama. Não entendo por que Deus te levou se tua luz é tão brilhante, se teu sorriso sempre foi sincero e verdadeiro", escreveu. Na imagem, Gabriel e Carlinhos estão ao lado de Branca, amiga que aparece com frequência nos stories de Maia.

Em seguida, continua o desabafo sobre o difícil momento de luto: "Tive tanto medo, tive tanta raiva essa semana, só Deus sabe o quanto foi difícil, mas também confiei como nunca, acreditei como sempre, e seria muito injusto rezar e agradecer a você apenas no silêncio do meu quarto e do meu coração. Canta pra gente aí de cima, que a gente aplaude aqui de baixo".

Veja a publicação:

