Carlinhos Maia chega a Salvador com stand up 'Caindo na Estrada'

O alagoano Carlinhos Maia desembarca em Salvador, no próximo dia 21 de maio, para apresentação do show “Caindo na Estrada”. O evento acontece no Teatro Jorge Amado, na Pituba, a partir das 16h.

Carlinhos Maia é conhecido na internet por fazer vídeos hilários sobre sua rotina humilde, numa cidade ribeirinha no interior de Alagoas. Um dos mais compartilhados é o “Sobrancelha de Rena”, com 10 milhões de visualizações.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Compre Ingressos.

