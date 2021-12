Carlinhos Brown seleciona percussionistas para o Carnaval

Carlinhos Brown vai selecionar 200 percussionistas que vão tocar com ele no Descidão - Bateria Sustentável, no Carnaval de 2016. Os interessados em participar do processo seletivo, que terá Brown como avaliador, devem se inscrever pela internet ou pelo telefone 3113-1504.

Os candidatos vão comparecer ao Candeal Guetho Square, no bairro do Candeal Pequeno, em Salvador, na próxima segunda, 21, ou terça-feira, 22, a partir das 14h. Os participantes, que devem ser maiores de 18 anos, vão fazer uma demonstração com um dos instrumentos: timbau, bacorinha, surdo de meio, caixa, surdo virado ou percussão de mão.

O Descidão vai animar os intervalos dos blocos e trios, sob a regência de Carlinhos Brown e de contramestres, em frente ao Camarote Planeta Band, no Circuito Dodô (Barra/Ondina).

