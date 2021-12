Carlinhos Brown participa de show de Armandinho no Pelourinho

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Carlinhos Brown fará uma participação especial no projeto Armandinho Convida, do guitarrista Armandinho, nesta quinta-feira, 17, a partir das 21. O show será realizado a partir das 21 horas na Praça Pedro Arcanjo, no Centro Histórico da capital baiana. Os ingressos custam R$ 5 mais um quilo de alimento não perecível e podem ser adquiridos no local.

