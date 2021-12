Carlinhos Brown participa da Terça da Benção do Olodum

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



Carlinhos Bown participará do ensaio do Olodum nesta terça-feira, 15, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, às 19 horas. A festa, realizada todas as terças no local, será dedicada nesta semana à percussão, que neste ano, inclusive, será o tema do Carnaval de Salvador. Os ingressos estão à venda na sede do Olodum, no Pelourinho, e custam R$ 80 (valor antecipado).

