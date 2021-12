Carlinhos Brown homenageia 30 anos da axé music no Sarau

A primeira edição do Sarau du Brown já tem data para começar: domingo, 14 de dezembro, no Museu du Ritmo. Com o tema Ritual Beat System - título do álbum de Brown lançado em 1992 - a festa vai homenagear os 30 anos da axé music.

A festa segue, sempre aos domingos, às 18h, nos dias 28 de dezembro, 11 e 25 de janeiro, 08 de fevereiro e, excepcionalmente, no sábado após o Carnaval, 21 de fevereiro.

Os ingressos custam R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote) e estão à venda nos balcões da Ticketmix e através do site www.ingressorapido.com.br.

