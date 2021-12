Carlinhos Brown faz show no TCA

Carlinhos Brown vai apresentar em Salvador o show da turnê "Antônio Carlos Brown - Um Popular Brasileiro" no sábado, 8, às 21h, e domingo, 9, às 20h, no Teatro Castro Alves.

O show, dirigido por Paulo Borges, vai reunir no repertório músicas do primeiro álbum, Alfagamabetizado, do premiado "Tribalistas" e grandes sucessos gravados ao longo desses 20 anos, além de novas canções do seu recém-lançado CD, Artefireaccua - Incinerando o Inferno.

Projeções surgirão durante o espetáculo, onde Brown contracenará com os músicos, objetos cênicos, e com várias mudanças de figurinos, criados especialmente pelo estilista João Pimenta.

Os valores dos ingressos variam de R$ 120 a R$ 160 e estão à venda pelo portal www.ingressorapido.com.br, na bilheteria do teatro e nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista.

