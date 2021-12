Carlinhos Brown faz poesia para homenagear Salvador

O cantor, compositor, multi-instrumentista e poeta Carlinhos Brown escreveu alguns versos para homenagear Salvador, que completa 466 anos neste domingo, 29 de março.

Brown, nascido e criado na capital baiana, é um dos artistas mais criativos e respeitados do cenário da música nacional. Seu trabalho é conhecido internacionalmente não só na sua voz, como também por nomes como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Margareth Menezes, entre muitos outros.

Confira a poesia que Carlinhos Brown fez para Salvador:

Sal eterno

Corres para o que te alcanças

Descansar dá trabalho

Olha as nuvens em um breve desmaio sobre a luz que pousa sobre a nossa terra

O mar configura as almas

As águas aguardam sua sede

E eu não canso de beber-te

Aqui nasci e sei que teu sal é doçura, que tua dor tem cura

Que tipo de amor procuras?

Tens o meu e o dos meus, que, juntos aos seus, igualam ideais e cidades

Meu canto de intimidade entre o intervalo do nascer e do morrer, por ti tudo farei.

Pairo aqui, desconstruo qualquer sentimento para celebrar-te.

