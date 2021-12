Carlinhos Brown está internado em hospital de Salvador

Carlinhos Brown está internado no hospital Espanhol, em Salvador. Sem entrar em muitos detalhes, a assessoria de imprensa do cantor e compositor baiano afirmou que ele sofreu uma “pancada” na perna, durante uma apresentação, em data não informada, realizada em Madri, na Espanha. Por conta do problema, teve que ser hospitalizado.







O músico deu entrada na unidade médica nesta quinta-feira, 23. A previsão é que deixe o hospital neste sábado, 25.









adblock ativo