Carlinhos Brown e Alavontê se apresentam juntos em Salvador

Carlinhos Brown vai se juntar ao Alavontê para um show neste sábado, 20, às 21h, no Museu du Ritmo, no Comércio, em Salvador.

As duas atrações vão apresentar um show inédito, com canções que que marcaram o Carnaval baianao, como "Chame Gente", "Carnavalizou", '' Oba'', '' ''Cidade Miscigenada '' e '' Ashansu''.

Os ingressos custam R$ 80 (primeiro lote) e estão à venda no Restaurante 33, no Salvador Shopping, e no Restaurante Santo Pesce, no Shopping Barra.

