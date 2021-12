Carlinhos Brown comanda segunda edição do 'Sarau Kids' em Salvador

O cantor Carlinhos Brown comandará a segunda edição do 'Sarau Kids' neste domingo, 24, no Salvador Shopping. Em uma área especial, montada no Estacionamento Externo do Piso L1 (próximo ao Bompreço), o “Cacique do Candeal” apresenta a partir das 16 horas um espetáculo cênico-musical repleto de fantasia e diversão, totalmente voltado para o público infantil.

O evento também receberá alguns convidados especiais e a participação da dupla Paxuá e Paramim, personagens indígenas criados pelo próprio artista para sensibilizar crianças e adultos sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. A programação inclui, ainda, bandas de marchinha e recreação com monitores.

Para garantir o lazer e bem-estar de toda a família, a estrutura do Sarau Kids no Salvador Shopping conta com brinquedos infláveis, food trucks, banheiros climatizados, posto médico e fraldário. Os ingressos do segundo lote custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) e podem ser adquiridos no www.salvadorshopping.com.br ou na loja do Pida! (Piso L1 – próximo à Leader). Crianças a partir de 3 anos pagam ingresso.

