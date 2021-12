Carlinhos Brown comanda ressaca de Carnaval

O multi-instrumentista Carlinhos Brown lotou o Museu du Ritmo neste sábado, 20, com uma ressaca carnavalesca. Ele comandou a última edição do 'Sarau do Brown' do verão de 2009/2010 e recebeu no palco as convidadas baianas Ivete Sangalo, Margareth Menezes e a carioca Mart’nália, misturando o axé e o samba.



A festa, que teve início a partir das 18 horas, é uma forma do 'Cacique do Candeal' se despedir da folia baiana com chave de ouro.



Este ano, o Sarau du Brown recebeu convidados como Seu Jorge, Lenine, Toni Garrido, Falcão (O Rappa), Bebel Gilberto e Arnaldo Antunes. Além deles, também houve participações especiais de Vanessa da Mata, Luiza Possi e Mariene de Castro.



A maratona de despedidas do Carnaval, no entanto, não para por ai. Neste domingo, 21, também no Museu du Ritmo, acontece a 'Ressaca da Timbalada', liderada pelo cantor Denny. O grupo, que encerra os ensaios de verão após um movimentado período de festas, também contará com convidados especiais. A festa acontece a partir das 18h, com ingressos no valor de R$ 120 (camarote masculino), R$ 100 (camarote feminino), R$ 120 (pista inteira) e R$ 60 (pista meia).



Ainda no domingo, as bandas Duas Medidas e Só Na Paquera comandam a festa Ressaca da Madrre, a partir das 21 horas. A festa acontece na boate Madrre Club, na Pituba. Outra opção é ir conferir a Ressaka Eletrônika Fever D'Mascar, com o DJ Chiquinho e a performer Ginna D'Mascar, que acontece na Off Club, a partir das 23 horas.

