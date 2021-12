Capoeira e samba marcam celebração de 26 anos da Casa da Música

A celebração de 26 anos da Casa da Música aconteceu nesta quarta-feira, 4, no espaço cultural localizado no Parque Metropolitano de Abaeté, em Salvador, e contou com a presença da comunidade de Itapuã. A celebração começou com uma roda de capoeira, seguida de uma apresentação de dança, finalizando com uma roda de samba.

O Diretor de Espaços Culturais (DEC) da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), Wdileston Souza, pontuou sobre a importância das atividades desenvolvidas no espaço para a inclusão cultural da comunidade.

A programação especial de aniversário da Casa da Música segue até o final do mês e mais detalhes estão disponíveis no Blog Oficial.

adblock ativo