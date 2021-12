Capital Inicial tenta voltar às origens em novo álbum

Intitulado Saturno, a fim de retomar a energia do começo da carreira e as raízes que há 29 anos deram origem à banda, o novo álbum de trabalho do Capital Inicial foi lançado ontem, no iTunes, em breve chega às lojas de todo o País.

Com um repertório de 11 faixas, o 13º CD de Dinho Ouro Preto (vocais e guitarra), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria) e Yves Passarell (guitarra) possui uma linha ainda mais roqueira.

Todo mundo sabe que o Capital Inicial traz em sua discografia as influências do pop rock e rock inglês. Para o quarteto, esse é o disco mais visceral da carreira, pois acentua a identidade do conjunto desde sua formação. "Eu diria que com os álbuns anteriores não nos sentíamos plenamente representados. A gente achava que os discos soavam muito mais leves do que nós éramos no palco", conta Dinho.

Identidade - As letras são mais sérias, voltaram a falar sobre a política brasileira e o título, Saturno, refere-se à mitologia romana, uma homenagem ao tempo de vida da banda. Tradicionalmente o Capital volta a navegar pelos acordes do punk rock, mas novas referências propõem um giro no cenários da literatura e cinema: a canção O Bem, o Mal e o Indiferente tem ligação com a obra Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Marquez. Já Sol Entre as Nuvens é uma ode às maravilhas de Alice, de Lewis Carroll. Além destes, os autores Francis Ford Coppola, Manuel Garcia Marques e Sergio Leone completam a lista.

"Se não fosse para buscar uma reinvenção, não teria saco nem pra sair de casa e perderia o sentido", o vocalista Dinho revela que, após o seu acidente em 2009, em Minas Gerais, quando caiu de costas de uma altura de mais de três metros durante uma apresentação e bateu a cabeça, algumas coisas mudaram na rotina da banda.

A péssima lembrança criou uma necessidade de revigorar a energia de seus trabalhos e reinventar sua carreira. Para tanto, segundo Dinho, ele e seu comparsa Alvin L. se dedicaram a compor como nunca. A dupla responde por nove músicas do trabalho, sendo uma delas com a participação do tecladista, Robledo Silva. As outras duas são de autoria de Dinho com Pit Passarell, irmão do guitarrista Yves Passarell.

Era um desejo de todo o grupo reencontrar o feeling que todo roqueiro traz em si. E para eles, Saturno é isso.

