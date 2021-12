Capital Inicial e Negra Cor neste domingo em Salvador

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música







Capital inicial retorna aos palcos baianos neste domingo, 22, com show na Área Verde do Othon. A apresentação integra a retomada da turnê do grupo depois da recuperação do vocalista Dinho Ouro Preto, que caiu de um palco em outubro do ano passado, chegando a ficar em estado grave. O evento começa a partir das 17 horas e conta com o show da Banda Negra Cor.









