Capital Inicial e Jorge & Mateus fecham grade do Festival de Verão

O Festival de Verão anunciou as duas últimas atrações da festa: Capital Inicial e Jorge & Mateus. A banda capitaneada por Dinho Ouro Preto vai se apresentar no sábado, 10 de dezembro, enquanto a dupla sertaneja se apresenta no domingo, 11.

No sábado ainda vão se apresentar no Festival, que esse ano será na Arena Fonte Nova, Nando Reis, Natiruts, Planet Hemp, O Rappa e Baiana System. Já no domingo, onde o axé e sertanejo vão embalar o público, o festival receberá os shows de Saulo, Luan Santana, Ivete Sangalo, Wesley Safadão e Matheus & Kauan.

Os ingressos do Espaço Mix (pista) é R$ 140 (inteira). O Espaço Vibe (Camarote Front Stage) é R$ 200. O Lounge Bar (camarote open bar) vai pagar R$ 330 (feminino) e R$ 360 (masculino).

Os bilhetes estão à venda nas lojas oficiais do FV16, no 2º e 3º piso do Shopping da Bahia, balcões Ticketmix, Pida (localizado no Shopping Piedade) ou pelo aplicativo e site do Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br). Os portões estão programados para abrir às 14h.

