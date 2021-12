Capital Inicial apresenta nova turnê em Salvador

>> Clique aqui e confira toda a programação musical da cidade

A banda Capital Inicial desembarca na capital baiana no final do mês de agosto para apresentar a turnê "Das Kapital”, baseada no último álbum do grupo brasiliense. O evento será realizado na Área Verde do Othon, em Ondina, e contará ainda com show dos baianos da Negra Cor, que sobem ao palco para encerrar a festa.

