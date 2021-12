Capital baiana recebe noite especial de queijos artesanais

A capital baiana recebe uma noite especial de queijos mineiros e cervejas especiais nesta quarta-feira, 20. A iniciativa é do "The Bunker Convida" que contará com a participação de Fred, da loja “Oxe é de Minas” (Mercado do Rio Vermelho).

Quem for ao evento, aprenderá um pouco mais sobre a produção de queijos artesanais, com a presença do produtor rural e queijeiro Weber, da Queijaria Três Reis da Serra da Canastra, Minas Gerais.

Haverá degustação especial com três tipos de queijos - incluindo a raclete, servida derretida no pão de queijo da fazenda, com uma linguiça artesanal. E mais:

* Queijo três reis meia cura

* Queijo três reis curado/mofo com sorvete de goiaba e melaço de cana.

Os ingressos são limitados e estão à venda no Sympla ou pelo whatsapp (71) 9 9244-1518.

adblock ativo