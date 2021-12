Capa da Rolling Stone causa revolta nos Estados Unidos

Autoridades de Boston reagiram com indignação nesta quarta-feira ao saberem que a próxima capa da revista "Rolling Stone" trará uma foto do acusado do atentado na maratona da cidade, o russo Dzhokhar Tsarnaev.

"É uma desgraça total essa capa da Rolling Stone", afirmou o prefeito de Boston, Thomas Menino, a jornalistas durante a inauguração de uma estação ferroviária. "Ela deveria ter sido sobre sobreviventes ou equipes de socorro. Por que estamos glorificando o cara que criou o caos na cidade de Boston? Eu vou entrar em contato com os editores e dizer a eles como me sinto sobre isso."

Tsarnaev e seu irmão mais velho, morto após o atentado, são responsabilizados pelo pior ataque em massa com vítimas em solo dos EUA desde o 11 de setembro de 2001. Morreram três pessoas e mais de 260 ficaram feridas na Maratona de Boston, em 15 de abril, na explosão de duas panelas de pressão com explosivos.

A edição de agosto da revista mostra Tsarnaev com cabelos longos e bagunçados, barba e bigode, e vem com o título: "O homem-bomba: como um estudante popular e promissor, sem o apoio da família, se envolveu com o islamismo radical e se tornou um monstro".

Tsarnaev, de 19 anos, parece mais magro e jovem na foto do que quando apareceu na semana passada em um tribunal federal de Boston para ouvir as acusações relacionadas com o atentado, as quais podem resultar na pena de morte.

O governador de Massachusetts, Deval Patrick, foi mais comedido em seus comentários. "Eu não li, mas entendo que a substância do artigo não é censurável, é aparentemente um relato muito bom", disse Patrick. "Mas a capa não é de bom gosto, acho eu."

A Rolling Stone disse que o artigo revela alguns novos detalhes sobre Tsarnaev, inclusive ter dito a um amigo da escola que acreditava que os ataques terroristas poderiam ser justificados e que ele "levava a sua religião a sério", de acordo com um amigo citado no artigo.

adblock ativo