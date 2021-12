Capa da Playboy com Anamara circula na internet

A capa da revista Playboy com a baiana Anamara, a Maroca do Big Brother Brasil 10, já circula na internet nesta terça-feira, 27. A ex-BBB será capa do mês de maio e posou para as lentes do fotógrafo André Passos com o tema "formas de poder".

O ensaio aconteceu em São Paulo. Entre as “formas de poder”, a imagem remete ao poder da sedução e a capa tem a nítida intenção de fazer referência à antiga profissão de policial da baiana.

Maroca aparece de quepe, espada, botas de cano alto e com um slogan provocante: “Maroca do BBB, dê uma geral na ex-policial”. Ela havia prometido “arrasar” em seus ensaios sensuais e já cumpriu a promessa no Paparazzo. A expectativa agora é ver os comentários do público da Playboy.

A edição conta também com a entrevista do vencedor do reality show, Marcelo Dourado.





