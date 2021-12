Cantores homenageiam Novos Baianos no Pelourinho

Anelis Assumpção, Curumin e Marcia Castro vão se reunir no projeto Coreto Sounds para homenagear os Novos Baianos, sexta-feira, 7 de outubro, às 21h, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. Os ingressos custam R$ 40 e estão à venda no Sympla.

Acompanhados pelos músicos Saulo Duarte (guitarra), Webster Santos (violão, bandolim e guitarra), Klaus Sena (baixo) e Michelle Abu (percussão), os cantores se revezam em solos, duos e trios e passeiam por clássicos como Mistério do Planeta, Acabou Chorare, Preta Pretinha, A Menina Dança, Brasil Pandeiro e Besta é Tu.

"A ideia é manter as bases e arranjos bem próximos dos originais, até para preservar a essência dos Novos Baianos e o espírito da banda", explica Marcia Castro, idealizadora do projeto.

adblock ativo