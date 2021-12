Cantoras baianas elegem canção favorita interpretada por Gal

Baby (Caetano Veloso / Gal Costa, 1969) "Eu gosto demais por me trazer lembranças maravilhosas de infância, quando apenas brincava de ser artista, cantora, e me emocionava com a voz de Gal. Com certeza, uma de nossas grandes cantoras" Lia Chaves

Divino Maravilhoso (Caetano Veloso e Gilberto Gil / Gal Costa, 1969) "Foi com ela que aprendi a tocar violão. Me fazia tocar, tocar, tocar, até os dedos calejarem. Cantar 'É preciso estar atento e forte'... era cantar junto com Gal a minha alma, que ficava em êxtase " Juliana Ribeiro

Força estranha (Caetano Veloso / Gal Tropical, 1979) "Era criança e aprendia a tocar violão. Gal parecia deixar a alma cantar, sem nada temer. A voz soava leve e intensa. Desses mágicos instantes em que tudo faz sentido e flui" Rebeca Matta

Minha voz, minha vida (Caetano Veloso / Minha Voz, 1982) "Resultado primoroso entre melodia e letra. Sempre que ouço a emoção vem e a consciência se amplia na certeza de que essa voz única é um diamante verdadeiro e uma referência fundamental" Cláudia Cunha

Chuva de Prata (Ronaldo Bastos e Ed Wilson / Profana, 1984) "Faz parte do meu cancioneiro. No início da carreira, no Engenho Velho de Brotas, me rendeu boas gorjetas. Gal é minha musa, referência no trabalho de toda cantora que estuda, que se preza" Marcia Short

Vaca Profana (Caetano Veloso / Profana, 1984) "Era criança quando ouvi e já na primeira frase essa música mexeu comigo. Isso vai me representar a vida toda, em qualquer momento. Gal tem a voz mais linda de todos os tempos, é a minha escola" Marcela Bellas

O Último Blues (Chico Buarque / Bem Bom, 1985) " Foi uma grande descoberta quando estava pesquisando pra fazer a Ópera do Malandro. Achei essa interpretação deliciosa de Gal e fiquei apaixonada. Gal é sutileza e pressão. É uma intérprete visceral" Larissa Luz

Sorte (Ronaldo Bastos e Celso Fonseca / Bem Bom, 1985) "Referência desde o início, canto, dentre outras, essa canção que me inspira na vida e nos palcos. Uma música leve e gostosa de ouvir, cantar e dançar. Sem falar que quando canto Gal, todos cantam junto" Bruna Barreto

Cabelo (Jorge Ben Jor e Arnaldo Antunes / Plural, 1990) "Por reivindicar a liberdade de cada um poder usar o cabelo da maneira que bem entender. A interpretação de Gal representa com ousadia nossa baianidade. Essa maneira lírica de afirmação me encantou e essa maneira lírica de afirmação sempre me encantou" Mariella Santiago

Morena dos Olhos D'água (Chico Buarque / Mina D'água do Meu Canto, 1995) "Canto expressivo e, aprendendo a cantar, tentava imitar. Gal a gente ouve, pensa que é fácil pela sutileza e precisão, até tentar e ver que o buraco é muito mais embaixo!" Aiace Felix

adblock ativo