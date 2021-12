Cantora japonesa é um dos destaques do Anipólitan

Fãs da cultura pop oriental poderão conferir as homenagens à terra do sol nascente e a presença da cantora japonesa Tsubasa Imamura na 10ª edição do Anipólitan, evento de cultura pop oriental que acontece em Salvador sábado, 23, e domingo, 24, das 10 às 19h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Tsubasa Imamura é uma das atrações mais esperadas do evento. Ela traz no repertório músicas próprias e covers de hits nacionais como Amanhã é 23, do Kid Abelha, Pais e Filhos, da Legião Urbana, e Codinome Beija-Flor, imortalizada na voz de Cazuza. O grupo brasileiro Gaijin Sentai, retorna ao evento em um show com j-rock, animesongs e tokusongs (como trilhas das séries Jaspion, Jiraiya e Changeman).

O Ani é palco de vários concursos que envolvem cosplayers, sendo também uma das etapas para a competição internacional WCS-2014. E, nesse ano, terá uma seleção para grupos de K-Pop, o Blue Wonder Dance Contest 2, que valerá uma vaga para o campeonato nordestino de 2014. Além da novidade de ter uma arena de karaokê de coreografias musicais, a Arena Dança J-Party.

O baseball, esporte muito popular no Japão, também terá um espaço no Anipólitan. O Clube de Baseball na Bahia apresentará sobre a história do esporte e suas regras durante os dias do evento. O ingresso antecipado custa R$ 15 e R$ 20 no local.

Assista à Tsubasa Imamura cantando Codinome Beija-Flor

