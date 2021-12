Cantora Iza revela que irá se casar ainda este ano

O ano pode estar chegando ao fim, mas os acontecimentos definitivamente não param. Em entrevista à revista Marie Claire, a cantora Iza revelou que está de casamento marcado ainda para este ano.

Aos 28 anos, ela irá se casar com o produtor Sergio Santos, mas não divulgou a data da cerimônia. O anúncio foi surpreendente tanto para os fãs, quanto para a própria cantora.

"Este casamento também é uma surpresa para mim. Se no início do ano alguém me dissesse que eu iria casar, possivelmente eu não acreditaria. Estou muito feliz com tudo", comemorou Iza.

Para dar conta de todos os detalhes, ela contratou uma planejadora. "É uma amiga de muitos anos. Eu a conheci quando cantava em um casamento, quando não era conhecida pelo grande público, e ela passou a me indicar para várias outras cerimônias. Prometi que quando eu me casasse iria chamá-la para cuidar de tudo", explicou.

Quanto ao vestido, Iza adianta: serão dois. "Pensei na imagem que eu gostaria de passar quando entrasse na igreja ou como quero estar nas fotos", disse, acrescentando que as designers responsáveis serão Julie Vino e Emannuelle Junqueira.

