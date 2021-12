Cantora diz que ex-namorado matou Jim Morrison por acidente

A cantora inglesa Marianne Faithful revelou que seu ex-namorado, o traficante de drogas Jean de Breiteuil, "matou por acidente" o líder do The Doors, Jim Morrison, informou nesta quarta-feira, 6, a revista musical "Mojo".

Em entrevista à publicação, a cantora e atriz, que lançará um novo álbum no final de setembro, se mostra disposta a confirmar uma das muitas versões que circulam sobre a morte de Morrison, ocorrida em Paris no dia 3 de julho de 1971, quando ele tinha 27 anos de idade.

Na ocasião, o relatório médico apontou que o cantor americano havia morrido por causa de uma parada cardíaca, agravado pelo abuso de álcool, embora as autoridades francesas não tenham realizado uma autópsia por não considerar que a morte estivesse relacionada a uma causa violenta.

No entanto, muitos sustentaram que Morrison sofreu uma overdose de heroína fornecida por Breiteuil, companheiro sentimental de Faithfull na época e que era conhecido como "traficante de famosos".

O casal passava o verão em um hotel parisiense, e Breiteuil foi ao encontro do líder dos The Doors em seu apartamento, situado na Rua Beautreillis, enquanto Faithfull preferiu ficar no quarto porque "teve a intuição de que poderia ter problemas".

"Pensei, 'vou tomar um pouco de Tuinal (barbitúricos) e não vou ir lá'. E ele (Breiteuil) foi encontrar Jim Morrison e o matou. O que quero dizer é que tenho certeza de que foi um acidente", declarou a artista, também ex-namorada do líder dos Rolling Stones, Mick Jagger.

"Pobre bastardo. Foi que a 'dose' era forte demais? Sim. E morreu. E eu não sabia nada sobre isto. De todas as maneiras, todo mundo relacionado com a morte deste pobre menino já está morto. Exceto eu", acrescentou Faithfull, de 67 anos.

Segundo suas declarações à "Mojo", essa confissão 43 anos depois é uma consequência das "incríveis perguntas" feitas pelos jornalistas no momento em que ela seguia para Londres para "fazer promoção" de seu novo álbum.

"Não gosto de Londres (...) A última vez que estive aqui um jornalista perguntou exatamente por que eu havia matado Jim Morrison", contou Faithfull. "Decidi levar ele a sério e contar exatamente o que ocorreu e por que eu não matei Jim Morrison. Embora soubesse quem havia feito".

O novo álbum de Marianne Faithfull, "Give My Love to London", será lançado no dia 29 de setembro e conta com a colaboração de artistas como Nick Cave, Roger Waters e Anna Calvi, entre outros.

Após o lançamento deste novo álbum, a cantora, compositora e atriz deverá realizar uma turnê mundial para celebrar 50 anos de carreira.

