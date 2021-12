O cantor Salgadinho, ex-líder do grupo Katinguelê, sucesso nos anos 90, trouxe uma novidade inesperada para seus fãs, ele acabou de lançar o single o clipe “Sol e Sal” em parceria com o cantor Ferrugem. Em conversa com o Portal A TARDE, Salgadinho contou sobre o retorno. "Essa canção significa saldar uma dívida com meu público que espera há tempos uma divulgação com uma música inédita nesse nível como estamos fazendo agora".

Composta por Ferrugem, e utilizando elementos tipicamente brasileiro para retratar a história de amor de um casal, a canção foi escolhida especificamente para retratar o retorno da carreira de Salgadinho. "Além da música ser de autoria dele, é um artista que acompanho desde o inicio, quando ouvi a música pela primeira vez senti a ligação comigo e com minha música", afirma o artista.

Além disso, Salgadinho lançará cinco músicas durante sua trajetória. "Tem mais novidades, com participações nesse trabalho , aguardem hein" garantiu.

Salgadinho possui 30 anos de estrada, hits como "Inaraí", "Lua Vai", "No Compasso do Criador" e "Engraçadinha". Seu mais recente projeto, "Amigos do Pagode 90", passou por 17 Estados, 60 cidades e levou cerca de 300 mil pessoas aos shows nos últimos 3 anos. "Eu acredito que tudo é cíclico na vida o que construímos nos anos 90 é base para tudo que acontece de positivo hoje no samba, sem música ninguém vive, me considero abençoado por sempre me relacionarem ao sucesso desse gênero que tanto amo" concluiu.

Confira o clipe:

Larissa Borges* | Foto: Divulgação Cantor Salgadinho lança parceria com Ferrugem para retratar o retorno da carreira

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

adblock ativo