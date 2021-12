Cantor Prince é encontrado morto em casa

O cantor Prince, 57 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feia, 21, dentro da casa onde morava, no estado norte-americano de Minnesota. A causa da morte ainda não foi divulgada.

As primeiras notícias da polícia diziam que um corpo havia sido encontrado na casa do cantor, mas não havia confirmado que se tratava do artista. Depois, um assessor de Prince confirmou à agência de notícias Associated Press que o corpo encontrado é mesmo do cantor.

Policiais do condado de Carver, região onde fica a propriedade de Prince, estão no local, que funciona como casa e estúdio do cantor.

No dia 15 de abril, Prince foi hospitalizado em estado de grave após passar mal dentro do jatinho particular. Por causa disso, o avião dele teve de fazer um pouso de emergência em Illinois. No dia seguinte, durante um show, ele garantiu aos fãs que estava estava bem.

O motivo do mal-estar, segundo informações de representantes do artista, seria uma forte gripe que ele estaria enfrentando há algumas semanas.

Carreira

Considerado um dos maiores ícones da música pop, Prince Roger Nelson, nasceu em 1958, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Ele tornou-se um astro mundial no início dos anos 1980, principalmente com "Purple Rain" (1984), considerado por críticos um dos melhores álbuns de todos os tempos.

Outro álbum marcante do cantor é '1999'. A faixa-título deste tem um dos refrões mais populares da música: "Tonight i'm gonna party like it's 1999' (Esta noite vou me divertir como se fosse 1999, em tradução livre).

Cantor, compositor, arranjador e instrumentista, Prince tinha influências de James Brown, Beatles e Jimi Hendrix. Little Red Corvette, Let's Go Crazy e When Doves Cry são alguns de seus sucessos. Ele ganhou sete Grammy Awards, um Globo de Ouro, e um Oscar.

Recentemente, Prince fez shows em Paisley Park e Austrália, onde se apresentou somente com um piano, após afirmar que desejava um novo desafio artístico.

O astro se casou duas vezes. A primeira com a dançaria Mayte Garcia, de que se separou em 2000, e a segunda com Manuela Testolini, de que se apartou em 2006.

