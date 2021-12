Cantor Percy Sledge é encontrado morto

O ícone americano do soul, Percy Sledge, conhecido pelo sucesso de 1966 "When a Man Loves a Woman", morreu nesta terça-feira, 14, aos 73 anos, informou seu agente, Steve Green. Sledge, que lutava contra um câncer de fígado há vários anos, faleceu em sua residência em Baton Rouge, Louisiana, informou Green à agência AFP.

Nascido em 25 de novembro de 1941, em Leighton, Alabama, Percy Sledge trabalhou como enfermeiro no início da década de 1960, antes de se tornar músico, e integrava o Hall da Fama do Rock and Roll desde 2005. Composta por Calvin Lewis e Andrew Wright em 1966, "When a Man Loves a Woman" foi o single de estreia de Sledge em sua carreira musical, liderando a lista da Billboard Hot 100 por duas semanas.

