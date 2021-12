Cantor Latino é acusado de abusar de garota de 13 anos

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) afirmou hoje ter recebido um carta precatória da Justiça de Minas Gerais pedindo para que o cantor Latino prestasse depoimento sobre uma acusação de abuso sexual contra uma garota de 13 anos.







A carta foi recebida pela Justiça do Rio no final de junho, mas até esta tarde, Latino não havia sido intimado por não ter sido encontrado no endereço informado pela comarca. De acordo com a carta enviada pela Vara Única de Aiuruoca, o crime ocorreu em 2007.









