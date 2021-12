O cantor José Rico, da dupla Milionário e José Rico, morreu nesta terça-feira, 3, após sofrer complicações no coração, rins e joelho. Ele tinha 68 anos.

Segundo a nota publicada no Facebook oficial do artista, ele foi internado na manhã desta terça-feira, 3, em uma unidade de saúde em Americana, no interior de São Paulo. No início da tarde, o cantor teve problemas cardíacos e faleceu.

"Vamos rezar por este homem que tanta alegria nos deu. É impossível descrever nossa tristeza, estamos todos em estado de choque", diz o comunicado.

Relembre "Estradas da Vida", um dos maiores sucessos da dupla:

Estadão Conteúdo Cantor José Rico morre aos 68 anos no interior de São Paulo

adblock ativo