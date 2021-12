Cantor do One Direction faz tatuagens caseiras

Segundo o jornal inglês The Sun, o cantor Harry Styles, da banda teen One Direction, tem feito uma série de tatuagens caseiras no corpo. Os desenhos são realizados por um amigo dele, que possui um kit caseiro de tatuagem, de acordo com a publicação.

O problema é que esse método pode transmitir doenças como hepatite, tuberculose e outras infecções.

Em entrevista ao jornal, Kevin Paul, tatuador britânico que já fez alguns trabalhos no próprio Harry, disse ter implorado para que o rapaz pare de fazer as tatuagens caseiras.

"Eu ainda tentei explicar para ele quais são os riscos de fazer tatuagens assim, mas não adianta. Ele parece que não se importa", disse.

