Cantor Djavan confirma show extra na Concha Acústica

O cantor Djavan confirmou uma nova apresentação em Salvador no domingo, 12 de maio, às 19h. Com ingressos esgotados do show no dia anterior, 11, o artista fará mais um grande espetáculo para o público baiano na Concha Acústica, .

No palco, vai interpretar as canções de "Vesúvio", álbum que completa o vigésimo quarto da sua carreira. Além dos singles "Solitude", "Cedo ou Tarde" e "Vesúvio", o repertório inclui também sucessos como "Se", "Flor do Medo", "Eu te devoro", "Samurai", dentre outros.

No palco, uma nova banda composta pelos velhos companheiros, o guitarrista João Castilho e os pianistas Paulo Calasans e Renato Fonseca, além de dois músicos novos, o baixista Arthur de Palla e o baterista Felipe Alves, uma cozinha com um suingue ainda mais pop para a sua nova safra de canções. É o próprio compositor quem assina a direção do show que tem cenário de Suzane Queiroz, projeto de luz de Binho Schaefer e figurino de Roberta Stamato.

adblock ativo