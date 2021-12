Cantor Arlindo Cruz acorda do coma após uma semana internado

Arlindo Neto, filho do sambista Arlindo Cruz, confirmou nas redes sociais nesta quinta-feira, 24, que o pai acordou. "Arlindão acordou, minha mãe pediu para ele abrir a boca e ele malandramente obedeceu a sua esposa. Obrigado por mais essa bênção, Senhor", escreveu ele.

De acordo com boletim médico divulgado na última terça-feira, 22, o músico estava sedado, mas aos poucos, com a redução do medicamento, apresentou alguns sinais de consciência.

Os médicos ainda informaram que o estado de saúde continua grave, mas estável, e que o processo de redução do sedativo ocorre de forma cautelosa e de acordo com planejamento terapêutico.

O artista passou mal em sua casa na última sexta, 17, e foi resgatado pelos bombeiros.

