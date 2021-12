Cantor Alaor Macedo segue internado após sofrer infarto

O sambista, cantor e compositor baiano Alaor Macedo sofreu um infarto nesta semana e segue internado no Hospital Aliança, em Salvador. De acordo com o amigo Carlos Argolo, de 68 anos, o infarto se manifestou em meio a um distúrbio urinário, onde foi encontrado sangue.

Ainda segundo Carlos, o cantor esteve na UTI, mas já foi transferido para um apartamento. Entretanto, deve passar por um procedimento cirúrgico na próxima segunda-feira, 3.

"Ele está sendo medicado, está lúcido, conversando, rindo, tudo normal. Só não pode mesmo, por exemplo, fazer esforço", disse. O amigo alertou que o sambista está precisando de doação de sangue. "Ele precisa de doadores do tipo AB+, AB- ou universal" salientou.

Alaor Macedo, cantor e compositor que representa o samba baiano, é o atual presidente da Escola de Samba Lira Imperial, além de presidente de honra da Liga Independente das Escolas de Samba da Bahia (Liesba).

Já compôs três samba-enredos na G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro (RJ) . No ano passado, concorreu também, pelo enredo com a Império da Tijuca, no Rio de Janeiro. Autor de diversos discos, Alaor leva o samba da Bahia para diversos estados e países, como os EUA.

adblock ativo