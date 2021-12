Candyall e Tal leva arte gratuita para população

Vista do alto, a comunidade do Candeal Pequeno de Brotas era só cores fortes, neste final de semana. Sentida do chão, a energia transcendia as palavras - eram só emoções. Isso porque artistas locais mobilizaram-se para apresentar diferentes modalidades artísticas no Candyall e Tal - 1º Festival de Arte Urbana.

Em cada beco, os visitantes podiam assistir a espetáculos de dança, música e teatro, além de apreciar a gastronomia e o artesanato local. O festival terá mais três edições, nos dias 2, 9 e 16 de maio. A entrada é gratuita.

O movimento foi idealizado pelo grupo de percussão da Pracatum Escola de Música e Tecnologias, da comunidade. O objetivo é revelar as particularidades do bairro, aproveitando os becos, vielas e praças do bairro.

Nascido e criado no Candel, o músico e compositor Carlinhos Brown participou da primeira edição do festival e visitou todos os espaços artísticos, cumprimentando os visitantes do evento.

Segundo ele, o movimento é uma forma de ocupação social dos espaços públicos, que conta com o talento e a participação de cada um da comunidade. "Não há mérito nenhum em colaboração social. Isto é feito por pessoas para pessoas, e é ideal para que o cidadão não caia na ociosidade, que tem levado a sociedade a uma dicotomia", defendeu.

O músico dos sopros, conhecido como O Escultor do Vento, Carlos Malta, encerrou a primeira edição do festival ao lado de Brown, na Bica do Candeal. Juntos, eles homenagearam os ritmos cultivados na comunidade.

"Estou achando a iniciativa maravilhosa, um movimento lindo, que mostra a importância da escola para a formação da garotada e na constituição da comunidade", frisou Malta.

Visitação

Natural da Argentina, a dançarina Julieta Farpialz, 30, mora em Salvador há 7 anos, mas nunca havia visitado o Candeal, antes da primeira edição do festival. "O que me causou um arrependimento muito grande", revelou.

Para ela, o movimento conseguiu causar um misto de sensações boas. "O batuque, o colorido, as crianças correndo. Isto é uma pedra preciosa bem no meio de tantos prédios", disse.

A psicóloga Isabela Andrade, 42, levou o filho Igor, 3, para aproveitar o movimento. Moradora do Cidade Jardim, bairro situado ao lado da comunidade, ela afirmou que visita o Candeal frequentemente e que utiliza o lugar para aproximar o primogênito da cultura baiana.

"Esse projeto representa a retomada da arte da Bahia. Voltar os olhos para cá, neste momento, pode causar um impacto positivo para a sociedade", destacou Isabela.

Carlinhos Brown reiterou que o festival quer abrir os olhos dos brasileiros para uma outra realidade das favelas. "As nossas comunidades têm conteúdo e elas querem dizer mais do que a ideia de que é violento, que só tem tráfico e problemas. Este é o trabalho real de que o Brasil precisa".

