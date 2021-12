Candidata do Pará vence Miss Mundo Brasil

Kamilla Salgado, de 23 anos, administradora de empresas de Belém, Pará, foi escolhida a Miss Mundo Brasil 2010, na 60ª edição do evento. Na madrugada deste domingo, a Miss Mundo Brasil do ano passado, Luciana Bertolini, passou a faixa para a sua sucessora. Agora, a jovem disputará a coroa do mundial na China em outubro deste ano.

adblock ativo