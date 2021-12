Candice Fiais se apresenta no Teatro Gamboa Nova

Após o lançamento do disco Blues Azuis em 2015, Candice Fiais leva seu show autoral pela primeira vez ao Teatro Gamboa Nova, neste sábado, 30, às 20h e domingo, 31, às 17h. Com influências do jazz, blues, country e folk, a cantora, compositora e multi-instrumentista ainda traz convidados para ajudar nos arranjos.

Quem aparece para enriquecer é o saxofonista Gerson Norberto, que também é vocalista da banda Abrazo. Amanhã, a violinista Karen Silva participa do show deixando os arranjos ainda mais sofisticados. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10, a meia entrada.

