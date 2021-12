Canção "Real in Rio" reúne soluções criativas

Para o mastro, compositor e professor da Ufba, Paulo Costa Lima, a música Real in Rio, do filme Rio, composta por Carlinhos Brown e Sergio Mendes, com letra de Siedah Garret, tem muito mais qualidade de criação em termos musicais do que a concorrente, Man or Muppet, do filme The Muppets, com música e letra de Bret McKenzie.

“Fiquei apaixonado assim que ouvi, gostei muitíssimo da combinação de Carlinhos com Sergio Mendes, um fez muito bem ao outro”, afirma o maestro.

Para ele, o saber rítmico de Brown atualiza um saber ancestral e o resultado consolida, “em grande estilo”, o talento do músico que há muito já é referência em criação rítmica.

Ritmos - Com ritmos que evocam o Rio de Janeiro, mas também a Timbalada, com direito a triângulo (baião), assovio e percussão de boca, além de frases como “ela batuca” e até um “cha-cha-chá”, para Costa Lima a música apresenta “um festival de soluções criativas” que, por sua vez, combinaram muito bem com a proposta da animação de Carlos Saldanha.

A música do filme Os Muppets, na sua avaliação, é profissional, mas com “melosidade ou dramaticidade que não representa nada de novo, já que há muitas músicas parecidas.

“Não tem nada de outstanding (marcante), é uma voz bem cantada, com qualidade, mas bem previsível”, avalia.

Semelhanças - Já para o pesquisador e crítico musical carioca Rodrigo Faour, as duas músicas que concorreram na noite de ontem equivalem-se.

“A dos Muppets, pelo sentimentalismo comum no Oscar. A segunda, pelo exotismo tropical que eles gostam. Uma é arrasa-coração, meio no estilo Burt Bacharah; a outra, com irresistível percussão baiana, uma espécie de world-music-macumba para turista”.

Para Faour, o que mais chama a atenção é o fato de a primeira parte da música de Real in Rio ser “muito parecida” com a música Chegada, de José Maria Villar, gravada por Fafá de Belém em 1978, no LP Banho de Cheiro.

World music - O pesquisador Rodrigo Faour salienta que o músico Sergio Mendes, co-autor da música com Brown, sempre soube explorar o lado tropical da música brasileira:“Ele venceu lá fora com o nosso samba e a batida brasileira palatável que o gringo gosta e, com a world-music de Brown, fizeram uma música que cumpre seu papel para o filme”.

A semelhança com Chegada, contudo, faz Faour ponderar: “É a única coisa que me chama a atenção. Mas no mundo pop de hoje, onde tudo é recortar e colar, pode até não ter sido intencional. Com músicas sempre com sete notas isso pode acontecer".

Ouça a música "Cantada", gravada por Fafá de Belém em 1978

