Canal de TV vai transmitir Pokémon por 23 dias consecutivos

Quem quer ter uma overdose de Pokémon, não pode perder a maratona da Twitch.tv. O canal vai transmitir uma sequência de conteúdos relacionado a Pokémon. Serão 23 dias de transmissão das cinco primeiras temporadas da animação original.

Os episódios começam a ser exibidos no feriado norte-americano do Dia de Ação de Graças com fim apenas para o ano que vem. A maratona começa no dia 22 de novembro às 16h (horário de Brasília) e vai até 3 de dezembro às 23h — quando a exibição terá uma pequena pausa. A transmissão será retomada na véspera de natal (com um episódio especial) e continuará no ar até 3 de janeiro de 2019.

Em agosto, a Twitch fez também uma maratona de Pokémon, exibindo cerca de 900 episódios e 16 filmes.

Os episódios serão transmitidos no canal Twitch Presents.

