Canal de humor do cineasta Heitor Dhalia está no ar no Youtube

Está no ar, desde segunda-feira, no Youtube, o primeiro episódio do canal de humor Idiotas S.A., idealizado pela Ask For a Joke, empresa do cineasta Heitor Dhalia (Serra Pelada e O Cheiro do Ralo) lançada em parceria com os diretores Alexandre Peralta e Eugênio Mohallem e o produtor executivo Egisto Betti.

O canal trará, toda semana, esquetes sobre diferentes temas da vida cotidiana, com novos episódios todas as segundas-feiras, além de conteúdos diários e inéditos em plataformas como Facebook, Instagram e Twitter.

Espelho

O primeiro episódio traz as atrizes Amanda Lira e Renata Guida em uma paródia, em que uma rainha realiza perguntas ao seu espelho esperando ouvir aquilo que conforte seu ego, mas, ao contrário disso, escuta boas e cômicas verdades.

Participam também o ator João Côrtes (Peppino da novela Sol Nascente, da TV Globo, e Kléber em Os Experientes, da mesma emissora, que disputou o prêmio Emmy Internacional na categoria de melhor minissérie).

