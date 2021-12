Canal +1 Filmes lança segunda temporada de websérie

Com um humor extraído de situações típicas do cotidiano baiano, a websérie Ôxe, e se fosse na Bahia?, da produtora +1 Filmes, lança nesta terça-feira, 18, na internet, os episódios da sua segunda temporada.

No cinema, o lançamento aconteceu na Sala Walter da Silveira (Barris) na semana passada. Na web, porém, a intenção é superar o sucesso dos cinco episódios da primeira temporada, que rendeu à produtora 190 mil inscritos no canal do Youtube e cerca de 30 milhões de visualizações.

A principal novidade da nova fase, que conta com dez capítulos, é a extensão do projeto para as cidades do interior. Além de Salvador, as cenas foram gravadas em meados de 2013 nas cidades de Vitória da Conquista, Feira de Santana, Cachoeira e na Comunidade do Vale do Capão (Palmeiras).

A incorporação dos cenários e caracterização de personagens do interior pretendem ampliar a identificação dos fãs de outros lugares do estado, que terão situações do seu dia-a-dia retratadas nas séries.

"A gente está vivenciando a importância desses baianos no humor. Tem que deixar claro que viemos para fazer humor, para fazer rir. Onde tiver espaço, vamos valorizar a Bahia inteira, não só Salvador", disse o ator Psit Mota.

As novas histórias vão além da temática de romance e conquista. "Continuamos trabalhando com a metalinguagem de fazer cinema na Bahia. Mas está bem mais ousado. As cenas falam um pouco menos do romance e mais dessa tentativa de fazer cinema", afirmou a produtora Moara Rocha.

Esta temporada conta com uma trilha de abertura original, Ôxe, Ôxe , Ôxe!, cedida pela cantora popular Manuela Rodrigues. Além disso, todos os atores atuam como protagonista em ao menos um episódio, o que pretende dar mais visibilidade para novos artistas.

Sobre os estereótipos retratados na série, Moara explica que a ideia é "dar ênfase nos personagens que coexistem na Bahia e que, às vezes, é até mais caricatural na realidade".

