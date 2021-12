De 1º a 19 de julho, os canais Disney terão sinal aberto para mostrar lançamentos.

O público poderá ver as novas séries Nivis, Amigos de Outro Mundo, dia 6, às 15h50, no Disney Junior, Bia, que está no Disney Channel, e a nova temporada de O11ze, dia 15, às 18h30, no Disney XD.

