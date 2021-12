Campeonato de Stand-Up Comedy promove votação na web

O público já pode votar em seus concorrentes favoritos para a final do 4º Campeonato Brasileiro de Stand-Up Comedy, que integra a quinta edição do festival de humor Risadaria, de 4 a 13 de abril, em São Paulo.

Cada um dos 140 classificados do Campeonato são avaliados por meio de vídeos de até cinco minutos, onde colocam seu talento à prova da audiência.

A votação vai até o dia 20 de março e pode ser feita no site do Risadaria, o maior festival de humor do Hemisfério Sul (www.risadaria.com.br), que é o segundo maior do mundo.

Os dez candidatos mais votados pelo público serão anunciados no dia 24 de março e vão para a grande final, no dia 10 de abril, em show aberto ao público no Comedians Comedy Club.

Na ocasião, os finalistas passarão pelo crivo dos mestres do humor Paulo Bonfá, idealizador do festival, e dos curadores do evento: Marcelo Tas, Wellington Nogueira, Caco Galhardo, Diogo Portugal e Marcelo Madureira.

Premiação

O vencedor ganha o direito de se apresentar durante o festival Risadaria 2014 e uma premiação em dinheiro no valor de R$ 3 mil. O segundo colocado ganha R$ 2 mil e o terceiro, R$ 1 mil.

O Campeonato Brasileiro de Stand-Up Comedy já revelou surpreendentes talentos da comédia nacional como o carioca Gigante Léo, o mineiro Thiago Carmona e Paulo Vieira, de Tocantins.

Dedicado a reunir todas as formas de humor, o Risadaria, que encantou cerca de 280 mil pessoas em 2013, abriga o conteúdo cômico em suas diversas plataformas: humor gráfico, televisão, rádio, cinema, internet, fotografia, artes cênicas e stand-up comedy.



Oficinas

Neste ano, pela primeira vez, o Risadaria, que é patrocinado pelo Ministério da Cultura e Kibon, vai promover oficinas para iniciantes que gostariam de experimentar um pouco mais do mundo do humor.

A programação conta ainda com eventos pagos e gratuitos, e shows musicais em 10 espaços da cidade. No dia da abertura, às 12h30, Fabio Porchat apresenta no Conjunto Nacional o espetáculo Fora do Normal, com entrada franca.

