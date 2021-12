Campeã mundial de dança do ventre vem a Salvador

A bailarina campeã mundial de dança do ventre Mahaila El Helwa participará do Baladi Congress 2016, evento de danças árabes e danças de salão da Bahia, em Salvador. A apresentação acontecerá no dia 7 de agosto, das 9h às 12h, com o tema "Técnicas para estruturação de braços e mãos: conexão musical e interpretativa".

A bailarina conquistou o título no maior festival egípcio, o "Ahlan Wa Sahlan", concorrendo com mais de 60 candidatas de 32 países. O congresso na capital baiana contará com mais de 200 profissionais, estudantes e amantes da dança, de diversos lugares do Brasil, entre os dias 5 e 7 de agosto, no São Salvador Hotéis e Convenções, no Stiep.

Organizado pelo Studio Dance Baladi, o projeto tem o objetivo de proporcionar aos alunos e praticantes das danças árabe e de salão um aprofundamento técnico, teórico, aperfeiçoamento artístico e intercâmbio cultural.

O Baladi Congress aborda várias modalidades da dança de salão e da dança do ventre durante os workshops ministrados por professores renomados, como Ju Marconato (SP), Nur (SP), Letícia Soares (MG), Nuriel el Nur (RN), Márcia Dib (SP), Fernanda Guerreiro (BA), Cris Azevêdo (BA), Pâmela Cruz (BA), Vinícius Villiger e Flávia Teixeira (RJ), Michael Boy e Aline Borges (SP), Rúbia Frutuoso (SP), Jayson França e Karina Liberal (AL), André Uzêda (BA) e Dan Costa (BA).

Os interessados podem obter mais informações sobre o congresso pelo telefone (71) 3342-2290, no site www.dancebaladi.com.br ou pelo e-mail baladicongress@yahoo.com.br. Os stands de produtos de dança estarão expostos com entrada gratuita.

O Baladi Congress aborda várias modalidades da dança (Divulgação | AEG Plus)

