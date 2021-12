Pessoas comendo dentro da sala de cinema, atendendo celulares e sugando com vontade o refrigerante de dentro do copo, já virou coisa comum hoje em dia. Atitudes como esta, de modo geral, atrapalham as pessoas que foram ao cinema ver o filme.

Pensando neste incômodo para os cinéfilos, a Coca-Cola lançou o vídeo Slurp! em que mostra que os filmes não são os mesmos com tanta gente interferindo na trama.

Veja como ficou:

Da Redação Campanha pede ao público que fique quieto dentro do cinema

