Camisa de Vênus faz show gratuito para lançar novo CD

A banda Camisa de Vênus faz apresentação gratuita no dia 1º de maio, um domingo, às 11 horas, no Parque Cidade, no bairro do Itaigara, pelo projeto Domingo no Parque. O grupo lançará o álbum ao vivo “ Mais Vivo do que Nunca” que reúne 15 músicas gravadas na turnê realizada no ano passado por diversas cidades brasileiras.

| Serviço |



Show de Camisa de Vênus

Quando: 1º de maio, às 11 horas

Onde: Parque da Cidade, bairro do Itaigara

Quanto: entrada gratuita

adblock ativo