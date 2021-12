Camisa de Vênus faz show extra em Salvador

>> Confira outras opções no Roteiro de Música







A banda de rock Camisa de Vênus faz neste sábado, 13, no Groove Bar, o terceiro show do ano em Salvador. O grupo, que voltou à ativa em 2009, conta agora com Eduardo Scott (ex-Gonorréia) substituindo o vocal de Marcelo Nova. O repertório continua irreverente e com a presença dos clássicos da banda, como 'Simca Chambord', 'Silvia' e 'Eu Não Matei Joana D‘arc'.









