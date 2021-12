Caminhada reúne diversas manifestações culturais no Dique

A caminhada 'Raízes da Bahia' vai reunir diversas manifestações culturais no Dique do Tororó neste domingo, 24. O evento vai reunir mais de mil artistas baianos da capital, Região Metropolitana, Baixo Sul e Recôncavo. A programação de atividades terá início no turno da tarde, antes da caminhada, marcada para as 16h.

Na ala Ouro Negro, participarão entidades de matriz africana e indígena. Segundo o presidente da Apaxes do Tororó, Adelmo Costa, cerca de 50 integrantes do bloco de índio, entre percussionistas, destaques e diretores, estarão presentes.

"É um evento que vai mostrar um pouquinho de cada parte da Bahia. Salvador tem muita coisa bonita", comenta a rainha do bloco afro Muzenza, Claudia Mattos.

Além do desfile dos blocos e grupos tradicionais, fanfarras, samba de roda e ternos de reis, haverá, ainda, um aulão de dança afro, oficina de turbantes e Feira de Economia Solidária. E, para encerrar a programação, um show com as Ganhadeiras de Itapuã.

O Governo do Estado apoia o evento por meio de diferentes órgãos e secretarias, entre elas, da Segurança Pública (SSP), Secretaria de Cultura do Estado (Secult), Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Turismo (Setur) e de Comunicação Social (Secom). A Sepromi oferecerá o serviço itinerante do Centro de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa.

